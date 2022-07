Cible prioritaire de l’OL au poste de latéral gauche, Tyrell Malacia ne portera pas la tunique des Gones la saison prochaine. D’après les propos de Vincent Ponsot, ses demandes mettraient en péril l’institution lyonnaise.

« Ici, ce n’est pas un sujet de moyens. L’institution est toujours plus forte que n’importe quel joueur. Parfois dans le milieu du foot, on a des demandes et on ne le fait pas parce qu’on ne mettra jamais en danger l’institution pour un joueur. Je pense que le président est content de dormir sereinement le soir et de ne pas voir la police débarquer le matin. Moi non plus je n’en ai pas envie. Je ne peux pas tout dire. Les demandes qu’on a, des montants de commission… On ne fait pas ça. C’est vrai que ça fait parfois capoter les deals, mais on trouvera un bon arrière gauche. (…) Pour nous, c’est clos. La probité du club est plus importante. On est fiers de travailler pour un club comme ça« , a confié Vincent Ponsot en conférence de presse.

Une situation qui pousserait le Néerlandais dans les bras de Manchester United alors que Tyrell Malacia séduit Erik Ten Hag. Devancé, l’OL aurait un plan B nommé Hassane Kamara.