Milieu de l’Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adelaïde aurait pris une vraie décision concernant son avenir. L’ancien du SCO d’Angers envisage de quitter le Rhône au mercato.

Ce mardi, le Lyonnais de 22 ans s’est confié sur son avenir auprès de “l’Equipe” et ne se voit plus forcément à Lyon dans quelques semaines.

“Il doit y avoir des échanges avec le club. le discours de l’Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d’un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu’on trouve une solution. J’ai besoin d’avancer, il y a une part de frustration.” Explique celui qui a porté le maillot d’Arsenal durant sa carrière. Un coup dur pour l’OL et Rudi Garcia qui doivent s’attendre à des départs lors du mercato.