Détonateur favori de Peter Bosz en Europa League, Karl Toko-Ekambi a conforté son statut en inscrivant deux buts et en délivrant 1 passe décisive. A 29 ans, le Camerounais est l’attaquant du moment à Lyon. Après sa superbe prestation, le double buteur s’est montré satisfait mais se projette déjà sur les échéances à venir et l’importantissime derby.

« On a bien démarré, on est en forme, il va falloir continuer comme ça. On savait qu’ils étaient venus pour défendre, il fallait être patient. Maintenant, il reste encore quatre matchs, a indiqué l’ancien Sochalien, désormais focalisé sur le derby de dimanche. On sait que le match de dimanche est important pour les supporters et le club. On est focalisé sur le derby maintenant. »