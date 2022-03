Vendredi soir, Romain Faivre a inscrit un doublé lors de la victoire, 4-1, face au FC Lorient, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Critiqué par son président, Jean-Michel Aulas, en début de saison, l’ancien brestois lui a répondu de la plus belle des manières.

Après la défaite, 1-0, de l’OL face à Lille, Jean-Michel Aulas avait critiqué le manque d’efficacité de sa recrue hivernal, Romain Faivre. Vendredi soir, l’ancien milieu offfensif de Brest, a réalisé une belle performance en inscrivant un doublé, lors de la victoire des gones, 4-1, face à Lorient, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Romain Faivre, a exprimé son fierté d’inscrire son premier but avec l’OL et d’avoir répondu sur le terrain à son président.

« Collectivement, ça fait du bien de repartir avec les trois points. On aurait pu mettre plus de buts, mais le score est large. On a respecté l’adversaire. Personnellement, je suis content de marquer mes deux premiers buts sous le maillot lyonnais. J’espère que ça en appellera d’autres. La pique d’Aulas dans la presse ? C’était une belle réponse (sourires) », a confié Romain Faivre au micro de Prime Vidéo.

Avec ce doublé, Romain Faivre est devenu le troisième joueur a marqué avec deux clubs différents depuis le début de la saison. Avant lui, Andy Delort avec Montpellier et Nice et Gaetan Laborde avec Montpellier et Rennes, ont réalisé cette performance.

Mercredi, l’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse de Porto (18h45) pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. L’occasion pour Romain Faivre de jouer son premier match européen.