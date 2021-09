Sur le départ durant tout l’été, Houssem Aouar est finalement resté à l’OL pour encore une année supplémentaire minimum. Le Lyonnais est désormais focalisé sur Lyon, club pour lequel il se voit finalement porté sur la durée.

Houssem Aouar a rassuré l’ensemble des supporters de l’OL alors que depuis plusieurs saisons son nom était assimilé à un départ. Dans une interview accordé à Prime Vidéo, le Gones formé à Lyon met les choses au clair : « Des chances que je reste au-delà de cette saison ? Bien sûr. Je suis concentré au maximum avec l’OL. Rejouer la Ligue des Champions avec un club comme l’OL, le club de mon coeur et de ma ville, c’est surtout un objectif et un rêve. »

Le pur produit de la formation lyonnaise est totalement focalisé sur la saison qui arrive et sur les objectifs de son club qui sont également les siens : « L’objectif c’est de revenir en Ligue des Champions. Parce que comme je l’ai dit, en tant que Lyonnais, jouer dans ce stade en Ligue des Champions avec ce club, c’est quelque chose que j’aimerais reproduire. Tout cela part de se qualifier cette saison et ensuite remporter un trophée parce que c’est vraiment ce qui me manque le plus avec ce club.«