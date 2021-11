Encore directeur sportif de l’Olympique Lyonnais pour au moins cette saison, Juninho a déjà en tête les priorités lyonnaises pour les périodes de transferts à venir. Le dirigeant des Gones a annoncé faire de Sardar Azmoun l’une de ses priorités. L’Iranien lui plaît beaucoup à lui et à son technicien néerlandais, Peter Bosz.

Après un début de saison mitigé, l’Olympique Lyonnais (7ème, 19 pts) affiche de belles promesses pour rebondir sur la scène nationale tout en étant l’un des cadors de sa compétition en Europa League. Néanmoins, la direction est consciente des faiblesses de son effectif et des événements à venir. La CAN arrive bientôt et décimera l’attaque lyonnaise avec les départ de Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere. Pour y pallier, l’OL reste focalisé sur une piste du dernier mercato, Sardar Azmoun, (26 ans). L’Iranien est l’une des priorités de Juninho qui confirme son intérêt pour cette piste offensive peu onéreuse. Le joueur du Zenith St-Pétersbourg est en fin de contrat en juin prochain.

« Azmoun, c’est un joueur qui nous plaît beaucoup. A Peter et moi. C’est plutôt un avant-centre, mais on l’a vu jouer aussi à gauche, derrière l’attaquant et à deux. On ne sait pas si on sera capable de le faire. Mais bien sûr qu’on va essayer de faire quelque chose« , a déclaré Juninho au micro de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme.