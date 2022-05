Miné par les blessures et en fin de contrat, Corentin Tolisso devrait bien quitter le Bayern Munich cet été.

De nouveau blessé il y a quelques semaines, Corentin Tolisso voit son avenir au Bayern Munich totalement relancé. En fin de contrat cet été avec le champion d’Allemagne, le milieu de terrain de 27 ans sera déjà en quête d’un nouveau challenge à en croire les informations de Bild. Interrogé au sujet de l’avenir du Français ce vendredi en conférence de presse, Julian Nagelsmann a laissé planer le doute.

« J’apprécie vraiment Coco. Il a un mental incroyable. Il veut toujours gagner. Il a une technique exceptionnelle et apporte toujours un bon esprit à l’entraînement. Sa prédisposition aux blessures est un problème. Il n’y a pas que les statistiques de cette année, mais aussi celles des précèdentes, qui sont toujours les mêmes. À un moment donné, ça devient difficile. Mais j’ai beaucoup d’estime pour lui. C’est un très bon joueur et nous avons une très bonne relation. Mais quand même, il faut toujours voir les deux côtés et les prendre en considération. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, je pense que rien n’est encore officiel avec Coco. Nous allons attendre de voir comment les choses vont se passer pour lui. »

En cas de départ libre cet été, la presse allemande évoque notamment un retour possible dans les rangs de l’Olympique Lyonnais. Sous contrat avec Tottenham, Tanguy Ndombele devrait laisser une place vide au milieu de terrain de l’OL une fois son prêt terminé. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas, qui rêve aussi du retour de Lacazette, trouvera un terrain d’entente avec Corentin Tolisso, dont le salaire a nettement augmenté depuis ses débuts sur les bords du Rhône. Affaire à suivre…