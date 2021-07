D’après la presse néerlandaise, le transfert d’André Onana à l’OL est en train de tomber à l’eau.

Annoncé tout proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais cet été, André Onana pourrait finalement faire faux bond à son ancien coach Peter Bosz. D’après les informations du site néerlandais Soccernews.nl, l’Ajax Amsterdam aurait bien l’intention de proposer un nouveau contrat à son international camerounais, dont le bail court encore jusqu’en juin 2022. Le mythique club des Pays-Bas pourrait même se servir de l’intérêt de l’OL pour tenter de convaincre le joueur de rester. « Au moment où Lyon reste le seul club à vouloir contracter Onana, l’Ajax peut profiter du manque d’intérêt de l’élite européenne pour mener encore des négociations fructueuses avec Onana », détaille le média.

Car si l’Inter Milan était un temps sur les rangs, le champion d’Italie s’est rapidement retiré du dossier, préférant renouveler sa confiance en Samir Handanovic. L’Olympique Lyonnais rester donc le seul club européen dans la course et d’après les informations de L’Equipe, la première offre de Juninho avoisinerait les 5 millions d’euros. Un prix très faible quand on sait que Chelsea proposait jusqu’à 40 millions d’euros il y a deux ans. Mais entre temps, le joueur a été sanctionné par l’UEFA pour dopage et sa valeur marchande a dégringolé. En renouvelant son contrat, l’Ajax espère bien faire remonter la cote d’Onana, qui n’a que 25 ans, afin de mieux le vendre dans les années à venir.