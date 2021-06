Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais Juninho cherche aujourd’hui un remplaçant à Memphis Depay qui va quitter le club à la fin du mois.

Au micro d’OL TV, le Brésilien a confié ses envies et dévoile même le profil du joueur parfait pour venir remplacer le capitaine lyonnais, Memphis Depay qui devrait très certainement rejoindre le FC Barcelone dans les jours à venir. « Pour remplacer Memphis, je pense qu’on a besoin d’un ailier qui provoque, qui élimine, qui va vite et qui défend. On travaille sur des pistes, pas faciles, ce sont des joueurs qui coûtent cher. Peut-être qu’on va rater des choses sur le mercato, on essaie de peser le pour et le contre, pour les besoins de l’équipe. On a besoin de percussion, d’être capable de sortir de la pression. » A-t-il indiqué il y a quelques heures sur la chaîne officielle du club.