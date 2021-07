Avec le départ de Memphis Depay, Peter Bosz aurait décelé les problèmes dans le secteur offensif de l’OL. L’entraîneur des Gones aimerait un renfort de poids.

Le mercato de l’OL est plutôt… silencieux. Alors que les rivaux parisiens et marseillais se démènent pour préparer la saison prochaine, Juninho et Lyon semblent endormis. Pourtant Peter Bosz veut du lourd. En plus d’Onana, le coach lyonnais veut un gros atout offensif.

L’Equipe rapporte ainsi qu’il aurait demandé un « attaquant d’envergure » à ses dirigeants. Et cela malgré la présence de Moussa Dembélé, Islam Slimani ou encore Karl Toko-Ekambi dans l’effectif.