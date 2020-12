C’est fait, la Commission de discipline a annoncé sa sanction pour Thiago Mendes suite à son tacle et son expulsion dimanche soir face au Paris Saint-Germain.

Le milieu de l’OL ne rejouera plus en 2020 et sera suspendu pour les trois prochains matchs de Ligue 1 dont un avec sursis. Le footballeur de 28 ans manquera les rencontres à Nice ce samedi et contre Nantes, mercredi prochain, le 23 décembre. Une sanction sûrement amoindri car Neymar est déjà sur le retour et pourrait même rejouer dès ce dimanche face à Lille en championnat.