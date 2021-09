De retour à Lyon avec l’équipe de France, Karim Benzema sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid a évoqué un possible retour dans son ancien club en fin de carrière.

« J’ai un contrat au Real Madrid, je m’y sens super bien, a indiqué le Merengue dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. Après ? Je ne sais pas, parce que je prends année par année. Si je me sens bien, je continue dans le foot, et si je ne me sens pas bien, on verra. Mais là, j’ai encore deux bonnes années au Real devant moi. »