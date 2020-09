L’Olympique Lyonnais veut s’attacher les services de l’attaquant de Penarol Facundo Pellistri (18 ans). Dans une vidéo sur Twitter, le directeur sportif de l’OL Juninho a fait un point sur l’ensemble du mercato des Gones.

“L’ensemble des départs étaient prévus. On va jouer seulement la Ligue 1 et la Coupe de France, c’est mieux d’avoir un effectif réduit. Bien sûr, on travaille sur des dossiers concernant des joueurs qui peuvent arriver. Bon, j’espère que Facundo sera notre joueur, mais ce n’est pas encore fini. On discute bien pour Facundo”, a indiqué le dirigeant de l’OL. Pour rappel, l’OL a proposé 5 millions d’euros au club de Montevideo.

Avant de revenir sur les rumeurs d’un transfert de Memphis au Barça : “Comme je l’ai dit hier, concernant le Barça avec Memphis on a rien là dessus. Comme pour Moussa Dembélé et Houssem Aouar, il n’y a aucune proposition.” Le mercato de l’Olympique Lyonnais est encore loin, très loin, d’être terminé dans les deux sens.