Toujours à la recherche du successeur de Memphis Depay lors du mercato, l’Olympique Lyonnais aurait jeté son dévolu sur l’attaquant grec Dimitrios Pelkas (27 ans).

Si ce n’est pas une nouveauté et l’OL est très intéressé par son profil, en revanche, les discussions ont du mal à avancer. Selon les informations de « Fotomaç », le buteur de 27 ans est aussi dans le viseur de Naples et du Rubin Kazan qui font concurrence à l’équipe française. Pas fermé à un vente cet été, le club du Fenerbahçe aurait cependant monter le prix et réclame près de 15 millions d’euros. Côté Lyonnais, une offre de 7,5 millions d’euros serait arrivée sur la table, mais cette dernière paraît trop insuffisante. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 32 apparitions en championnat turc, cette saison, l’international grec (20 sélections) dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2023. À noter que le club Stambouliote avait dépensé 1,9 million d’euros pour s’attacher ses services, l’été dernier. Il devra en revanche reverser 20 % du montant du transfert au PAOK, ce qui peut expliquer sa volonté de surenchères.