Bientôt en fin de contrat dans la cité rhodanienne, Rudi Garcia pourrait, malgré les très bons résultats et la magnifique série d’invincibilité de son équipe, quitter l’OL dans les prochains mois à cause de tensions en interne avec Juninho.

Fuis-moi, je te suis, suis-moi je te fuis. La relation de Rudi Garcia avec l’OL pourrait ressembler dans les prochains mois à une histoire d’amour toxique. Avec une épopée européenne prodigieuse lors de la dernière Ligue des Champions avec notamment un exploit XXL contre Manchester City et une actuelle place de co-leader de Ligue 1 après la victoire au Parc des Princes contre l’ogre parisien, l’OL de Rudi Garcia se porte plutôt bien en 2020. Malgré cette excellente dynamique, le technicien français, en fin de contrat en juin prochain, pourrait ne pas être prolongé par la direction de son club comme le rapporte RMC.

Selon le média, le courant ne passerait pas bien entre l’ancien coach de l’OM et Juninho. « Le contrat du coach ne devrait pas aller au-delà de sa fin initiale, en juin 2021. La faute à de la friture sur la ligne entre le coach et le directeur sportif Juninho, deux hommes au caractère aussi trempé que différent. Si les deux hommes arrivent à travailler ensemble cahin-caha, les conditions ne sont pas encore réunies pour une prolongation. Même une récompense suprême en fin de saison n’offrirait pas forcément un nouveau contrat. C’est un peu une spécialité lyonnaise: un titre en fin de saison ne garantit pas une prolongation de contrat: Santini, Le Guen, Houllier et Perrin/Galtier sont partis en fin de saison sur un titre. »

Rupture douloureuse, départ en bons termes ou réconciliation ? Rendez-vous dans les prochains mois pour connaître l’épilogue des feux de l’amour à l’OL.