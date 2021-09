Le phénomène iranien pourrait partir libre l’été prochain mais Lyon devra faire face à la concurrence de Tottenham, du Bayer Leverkusen et de l’AS Roma.

L’attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun, a confirmé avoir reçu plusieurs offres durant le mercato estival. Dans des propos rapportés par le tabloïde britannique The Sun, le buteur iranien a expliqué : « J’ai un contrat. Même si je voulais quitter le Zénith, ils peuvent m’en empêcher et je ne peux rien faire. J’ai reçu des offres de Tottenham, de Lyon, du Bayer Leverkusen et de la Roma, et le Zénith les a refusées. Si je pars, je le ferai l’été prochain en tant qu’agent libre. »

Une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et son board, qui peuvent encore espérer recruter Sardar Azmoun gratuitement l’été prochain. Reste à savoir si le projet de l’Olympique Lyonnais suffira à convaincre le joueur de 26 ans, également courtisé en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Affaire à suivre…