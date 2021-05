Juninho était en direct sur la chaine de télévision de l’Olympique Lyonnais afin de répondre aux accusations de Rudi Garcia. Il en a profité pour évoquer Memphis Depay qui quitte le club gratuitement.

L’Olympique Lyonnais a terminé quatrième en Ligue 1, disputera la Ligue Europa la saison prochaine sans Memphis Depay qui a décidé de ne pas prolonger et de quitter le club gratuitement. Un choix que respect Juninho, directeur sportive du club qui ne regrettera pas l’international Néerlandais : « Memphis il a fait son temps, le président a fait beaucoup d’efforts pour prolonger Memphis. Et pour remplacer Memphis, on a pas besoin d’un joueur dans l’axe mais on a besoin d’un ailier qui va vite et qui défend. Les supporters vont voir les dribbles et les passes, mais nous non, nous on voit l’attitude, d’autres choses. » Avant d’évoquer son remplaçant, « Memphis marquait et c’était un passeur décisif. mais le défaut de notre équipe, c’est qu’on va marquer des buts et avoir des occasions, mais le problème c’est comment on va mettre l’adversaire en difficulté dès qu’on perd le ballon. Memphis il voulait une équipe pour lui. C’est pas une critique, j’avais une bonne relation avec lui. Par contre il fallait que toute l’équipe tourne autour de lui, et ça c’est très dur. Car tout le monde doit avoir la sensation de travailler pareil. Il y a seulement 4 joueurs au monde où tu dois tout faire pour lui, Messi, Cristiano Ronaldo, si t’as un des deux, ça doit tourner autour d’eux. Neymar et Mbappé aussi. Désolé, je pense que Memphis est fort, mais pas au niveau de ces 4 là. Et je pense qu’il devait travailler plus sans le ballon, et du coup les autres ont commencé à faire moins aussi. »

L’Olympique Lyonnais va devoir choisir un nouveau coach qui lui permettra d’atteindre ses objectifs, à savoir : Une qualification en Ligue des Champions, une finale de Coupe de France et une demi finale de Ligue Europa.