Un journaliste du Progrès a dévoilé les coulisses du départ de Juninho de l’Olympique Lyonnais.

« Sans expérience du poste, avec des contraintes financières fortes aggravées par la pandémie, les choses n’ont pas été faciles. Sa grande franchise, dans les rares interviews qu’il a données, ne l’a pas aidé non plus. Elle a pu tendre des situations. Enfin, il ne partageait pas forcément l’orientation stratégique du club – créer des ressources pour rester le plus haut possible -. Il déplorait en coulisses la priorité donnée « à la salle de Parker » plutôt qu’au recrutement », a indiqué le journaliste François Guttin-Lombard dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès.