Etincelant en Europa League, l’Olympique Lyonnais a établi un nouveau record en étant le tout premier club français à se qualifier pour les 8èmes de finale après 4 rencontres disputées. Des performances loin d’être aussi séduisantes en Ligue 1 qui interroge Juninho. Le directeur sportif de l’OL pointe un gros défaut chez ses hommes.

« En Ligue Europa c’est un peu plus ouvert, les équipes jouent pour gagner parce que c’est presque des matchs éliminatoires. […] Peut-être aussi qu’on est un peu plus concentrés et soudés en Coupe d’Europe, un peu plus attentifs à la perte de balle et peut-être un peu moins égoïstes aussi. Je ne cite pas de noms mais c’est ce que je ressens quand je vois certains matchs, il y a un peu plus d’égoïsme et peut-être que ça nous empêche de passer un certain niveau« , a déclaré Juninho au micro de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.