Très très peu utilisé par l’Olympique Lyonnais, Jean Lucas ne devrait pas faire de vieux os dans le Rhône. Les dirigeants lyonnais ont pris une décision forte concernant l’avenir du milieu de terrain brésilien de 22 ans.

Comme le précise « Téléfoot », le milieu de terrain a eu l’aval de sa direction et notamment Juninho pour faire ses valises dès cet hiver et ainsi trouver une nouvelle équipe sous la forme d’un prêt. Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2024, il joue très peu et doit trouver du temps de jeu ailleurs pour continuer sa progression. Recruté au cours de l’été 2019 pour la somme de 8 millions d’euros, l’ancien joueur de Flamengo n’a jamais réussi à s’imposer dans l’effectif rhodanien, lui qui a disputé 6 matchs depuis le début de saison, dont un seul en tant que titulaire.