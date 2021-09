Jérôme Boateng a connu une arrivée houleuse à l’OL. A peine débarqué, l’international allemand était au tribunal à Munich ce jeudi pour une affaire de violences conjugales. Le verdict est tombé et le Lyonnais est condamné à une amende d’1,8 million d’euros

La nouvelle recrue de l’OL était déjà de retour à Munich. Accusé de violences conjugales et plus précisément d’agressions et d’insultes, par son ex-femme, Sherin Senler, et la mère des ses deux enfants, Jérôme Boateng a dû se présenter ce jeudi devant le tribunal de Munich pour y répondre de ses actes. Des faits qui remonteraient à 2018. Pendant plusieurs heures d’audience et un interrogatoire, le défenseur n’a jamais changé sa ligne de conduite en réfutant l’ensemble des accusations : « Je n’ai pas été violent. […] Je ne l’ai pas attaquée » peut-on lire dans des propos relayés par RMC.

Néanmoins, le jugement a rendu son verdict et la sentence est tombée. Jérôme Boateng a été reconnu coupable de coups et blessures et l’ont condamné à un an et demi de prison avec sursis ainsi que d’une amende de 1,8 million d’euros. Pas la meilleure manière pour lui de débuter une nouvelle page de sa carrière professionnelle.