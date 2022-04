Dans une interview accordée à l’Équipe, Jeff Reine-Adélaïde, milieu de terrain offensif de l’Olympique Lyonnais, a confié qu’il a voulu mettre un terme à sa carrière après ses deux blessures aux genoux.

Après ses deux blessures aux genoux, Jeff Reine-Adélaïde est de retour sur les terrain. Le milieu de terrain offensif, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Olympique Lyonnais, est revenu sur cette délicate période dans les colonnes de l’Équipe. L’ancien joueur du SCO Angers explique avoir été touché moralement durant cette période noire. Il a même pensé à arrêter sa carrière.

« Je dois le dire, ça m’a effleuré l’esprit, je l’avais dans un coin de ma tête. Après, j’ai une mentalité de gagnant, pas de perdant, c’est pour ça que ça m’a juste effleuré l’esprit. Mais je me suis relevé parce que j’ai beaucoup relativisé, je me suis dit qu’il y avait pire que moi. C’est sûr que c’est dur de se blesser et de se faire opérer, mais pendant ma convalescence j’ai eu le temps de m’investir dans des associations et j’ai vu des enfants qui n’avaient plus de parents, ou qui étaient handicapés. Ça m’a redonné l’envie d’y arriver. J’ai la chance de pouvoir jouer au foot, donc je ne pouvais pas rester dans ce marasme », a indiqué l’ancien joueur d’Arsenal pour L’Equipe.

Depuis son retour sur les terrains, il a joué 9 matchs toutes compétitions confondues pour une passe décisive. Alors que l’Olympique Lyonnais doit remporter ses cinq derniers matchs pour espérer perte européen à l’issue de la saison, Jeff Reine-Adélaïde peut être un élément important pour Peter Bosz.