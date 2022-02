Absent depuis plus d’un an, Jeff Reine-Adelaïde a refoulé les pelouses ce week-end avec la réserve de l’OL.

Eloigné des terrains depuis plus d’un an après une rupture des ligaments croisés du genou pendant son prêt à l’OGC Nice, Jeff Reine-Adelaïde a enfin retrouver les terrains ce week-end. Le milieu offensif de 24 ans a joué avec la réserve de l’Olympique Lyonnais face à l’AS Saint-Priest (0-0). Après la rencontre, il s’est livré au micro d’OLPLAY.

« J’étais très ému de rejouer au football, car c’était tellement loin pour moi. Je suis heureux, et je suis pressé. Le plus dur était de ne pas pouvoir chausser les crampons, s’amuser avec les coéquipiers. Quand ils allaient sur le terrain, je me retrouvais tout seul avec le kinésithérapeute. C’était dur. Je n’ai jamais vraiment eu d’inquiétude après mes blessures. Je ne me pose pas de question, et je fonce. J’ai parcouru un long chemin jusqu’à aujourd’hui. J’étais très heureux et très ému de remettre un maillot sur mon dos. Je profite. Je suis à la disposition du coach. Pendant ce temps-là, je prends du temps de jeu avec l’équipe réserve en National 2. On verra pour la suite. »