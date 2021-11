L’Olympique Lyonnais va de mieux en mieux et semble être enfin lancé, son président présente les plans du prochain mercato.

Tout va mieux du côté des Lyonnais. Les Gones sont remontés dans le haut de tableau en Ligue 1. Invité de l’émission « OL Night System » sur OL TV, Jean-Michel Aulas évoque « un début de saison réussi en Ligue 1 après avoir réglé un certain nombre de choses ». Dans le jeu si tout n’est pas encore parfait, les joueurs semblent de plus en plus adhérer à la philosophie de leur nouvel entraineur, Peter Bosz.

Toujours dans cette émission, le président lyonnais a rappelé les conséquences de la CAN sur l’effectif. En effet, quatre joueurs (Diomande, Toko Ekambi, Kadewere et Slimani) inscrits dans la rotation du technicien néerlandais devraient être concernés par cette compétition qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Néanmoins, les Gones devraient compter sur Jeff Reine-Adélaide « qui est très proche d’un retour » selon son président. Jean-Michel Aulas et Juninho travaillent d’ores et déjà sur le prochain mercato estival « On a des touches, il y a des choses qui sont en cours » indique le président lyonnais. Il ajoute également que la prolongation du défenseur central belge, Jason Denayer, est « en bonne voie ».