Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenu à revenir sur les propos de son directeur sportif Juninho qui souhaite quitter son poste en fin de saison.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur les ondes de « RMC » il y a quelques jours Juninho a lâché une véritable bombe en annonçant son futur départ de son poste de directeur sportif. « J’espère bien finir la saison et à la fin, normalement, c’est fini. J’ai envie de me reposer un peu », a indiqué le dirigeant brésilien. Une déclaration qui a fragilisé encore un peu plus le club lyonnais avant la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 ce dimanche.

Comme l’a précisé « l’Equipe », le président lyonnais a tenu à rassurer son entraineur Peter Bosz mais surtout présenter ses excuses après la sortie médiatique de Juninho. Au cours d’une réunion sportive tenue ce jeudi après-midi en présence de son DS et Vincent Ponsot, le boss de l’OL s’est excusé au nom du club pour son coach et s’est également assuré que cela ne perturbe pas les joueurs de l’effectif.