Le président de l’Olympique Lyonnais réagit vivement aux interview de son désormais ex entraineur Rudi Garcia dans la presse.

Rudi Garcia qui n’a pas réussi à qualifier l’Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des Champions, ne sera plus l’entraîneur la saison prochaine. Il a donné des interview : à l’Équipe et RMC dans lesquelles il fracasse littéralement la gestion du club rhodanien, ainsi que le comportement de Juninho, directeur sportif du club. Des mots qui ne passent pas du côté de Jean-Michel Aulas qui lui a répondu via son compte twitter : « Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. L’avenir s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions. Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi ! »

L’Olympique Lyonnais qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine retrouvera néanmoins la scène européenne avec une qualification pour la Ligue Europa. Le club va vivre un été mouvementé, avec un entraîneur à trouver ainsi qu’un effectif à reconstruire pour être ambitieux la saison prochaine.