Interrogé sur l’avenir de l’OL suite à l’élimination précoce en Europa League, Jean-Michel Aulas a consolidé l’avenir de Peter Bosz tout en indiquant que des efforts seront réalisés sur le prochain mercato.

Humilié par West Ham lors des quarts de finale d’Europa League (1-4), l’OL a été éliminé de manière précoce alors que l’Europe était un réel objectif fixé par la direction rhodanienne. Une élimination qui pourrait coûter la tête de Peter Bosz. S’il est certes fragilisé, le Néerlandais n’est pas menacé. Jean-Michel Aulas a conforté sa position ajoutant que le prochain mercato estival marquera les esprits.

« C’est toujours des questions qui sont importantes pour vous, mais la réponse est déjà apportée dans l’unité ici. Je pense qu’on a trouvé un staff qui correspond exactement à ce dont on a besoin à l’OL, avec l’expérience, une culture étrangère qui était réclamée par beaucoup de journalistes et de supporters. Après une première année où on a tâtonné, il est vrai que le recrutement n’avait pas été directement en relation avec les souhaits de Peter. Avec désormais une meilleure connaissance et l’appréciation positive de la quasi-totalité des joueurs, on a l’intention d’être unis et de réfléchir à comment améliorer le groupe. On aura les moyens d’investir pour faire en sorte de répondre aux aspirations techniques et économiques de Peter. On espère bien continuer l’aventure, déjà pour terminer cette saison afin d’atteindre notre objectif. Le staff en place correspond à ce qu’on souhaite« , a confié Jean-Michel Aulas en conférence de presse.