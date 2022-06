Alexandre Lacazette va faire son grand retour à l’Olympique Lyonnais. Le buteur de 31 ans devrait porter le maillot rhodanien dès la saison prochaine après avoir trouvé un accord salarial avec son club formateur.

Grosse news pour les fans de l’OL et les amateurs de notre Ligue 1 ! Il y a quelques minutes nos confrères de ‘l’Equipe’ ont annoncé qu’Alexandre Lacazette allait faire son grand retour en Ligue 1 la saison prochaine. Agé de 31 ans, le joueur formé à l’OL a trouvé un accord salarial et ‘l’annonce est imminente’ comme peut-on le lire dans le quotidien. Sous contrat avec Arsenal jusqu’au 30 juin prochain, il va revenir dans le Rhône et a accepté la proposition lyonnaise malgré l’absence de Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Pour signer à l’OL, l’attaquant international a accepté de diviser par deux son salaire, affirme le quotidien sportif.