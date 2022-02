Samedi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné, 2-0, face à l’AS Monaco lors de la 23e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Peter Bosz, l’entraineur lyonnais s’érige en responsable.

Après la belle victoire, 2-1, contre l’Olympique de Marseille en milieu de semaine, l’espoir était de retour du côté de l’Olympique Lyonnais. Un espoir de courte durée puisque les gones se sont inclinés, 2-0, contre l’AS Monaco lors de la 23e journée de Ligue 1 et compte maintenant huit points de retard sur le podium. Quelques instants après la rencontre, Peter Bosz, qui s’est présenté face à la presse, a confié qu’il était le principal responsable de ce revers même s’il est extrêmement en colère contre ses joueurs: « Quand tu ne gagnes pas un duel, que c’est chaque fois une occasion quand le ballon est dans le dos de la défense… on peut parler du système mais ce n’est pas ça. J’étais très content que ce ne soit que 2-0 à la mi-temps… ce n’était pas bien de notre part, on ne mérite absolument pas de prendre un point. J’ai changé trois joueurs à la mi-temps mais normalement, j’aurais dû en changer neuf ou dix… . Je suis responsable. J’ai essayé avant le match d’expliquer aux joueurs que la victoire contre Marseille ne veut rien dire, que c’est aujourd’hui l’important. Mais je n’y suis pas arrivé parce qu’aujourd’hui, on n’était pas bien. On était meilleurs en deuxième période et les deux joueurs: Faivre et Ndombele ont bien fait, il faut le dire. On peut mieux faire, si tu rentres avec le bon état d’esprit sur le terrain. On a vu en deuxième période, on a mieux joué. Si j’avais une équipe avec des joueurs moyens, je ne serais pas déçu et j’aurais juste félicité Monaco. Mais ce n’est pas ça. Je suis en colère. »

L’Olympique Lyonnais devra réagir le week-end prochain face à l’OGC Nice (12 février à 21h) lors de la 24e journée de Ligue 1 sous peine de dire pratiquement adieu à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.