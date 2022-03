Proche d’un départ et d’un rapatriement express à Chelsea cet hiver, Emerson Palmieri est finalement resté du côté de l’OL. Une période agitée sur laquelle il revient devant la presse avec des objectifs plein la tête.

Recrue de dernière minute sortie tout droit du chapeau de Juninho, Emerson Palmieri (27 ans) a débarqué à l’OL lors des derniers jours du mercato estival. Un recrutement visant à combler le départ de Maxwell Cornet en Premier League, et plus précisément vers Burnley, qui a laissé vacant le flanc défensif gauche. Prêté pour une saison par Chelsea, les Blues ont fait machine arrière cet hiver en tentant de le rapatrier. Un retournement de veste provenant de la soudaine blessure impromptue de Ben Chilwell. Une demande de Thomas Tuchel à laquelle l’Olympique Lyonnais n’a pas répondu favorablement malgré une petite somme compensatrice. Une période sur laquelle l’international italien revient en conférence de presse.

« Tout le monde le sait, la vérité est que Chelsea a voulu me récupérer cet hiver et Lyon a dit non. C’était entre les deux clubs, je ne m’en suis pas mêlé. Chelsea m’a libéré pour être ici. Je peux encore aider davantage l’équipe. Je suis heureux ici mais pas à 100%. Lyon mérite d’être tout en haut. Je veux aider l’équipe à y arriver et si j’y arrive, je pourrais dire que je suis heureux à 100%« , a déclaré Emerson Palmieri en conférence de presse.