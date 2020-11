Anthony Racioppi a quitté l’Olympique Lyonnais pendant le mercato d’été pour rejoindre Dijon. Dans les colonnes de L’Equipe, le portier revient sur ce choix de carrière.

« À 21 ans, c’était le moment de prendre mon envol, de sortir de ma zone de confort, de prouver aux autres et à moi-même que je n’ai pas fait tous ces sacrifices pour rien. Je me suis lancé dans cette aventure à Dijon avec plein d’ambitions. J’ai beaucoup appris. C’est sûr que j’aurais aimé prouver et m’imposer là-bas. Après, c’était un peu plus compliqué, j’ai bien travaillé toutes ces années pour m’épanouir ailleurs », a indiqué le portier dans un entretien à L’Equipe.

Avant d’ajouter : « J’avais les capacités, mais j’avais un bon Anthony Lopes en place, je pense que c’était assez compliqué de le bouger mais je pense que j’en avais la capacité. Ce qui m’a manqué c’est du temps. Si j’étais resté quelques années de plus, j’aurais pu m’imposer, mais, à 21 ans, je me suis dit qu’il fallait prendre un nouveau cap dans ma vie. C’est ce que j’ai fait avec Dijon. Ce qui a influé sur ma décision, c’est Grégory Coupet. Je le connais très bien (ex-entraîneur des gardiens de l’OL qui s’est engagé pour le DFCO cet été). Il m’a vraiment convaincu sur le fait qu’on allait continuer à travailler ensemble et qu’il allait tout faire pour faire de moi un gardien de haut niveau. »