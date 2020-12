Solide depuis le début de saison, l’Olympique Lyonnais a bien démarré pour jouer le titre en championnat cette saison. Pour le défenseur central Jason Denayer, l’équipe dirigée par Rudi Garcia a eu un déclic.

« Il y a eu un déclic au niveau du collectif, on s’est amélioré au niveau du collectif, tout le monde pense un peu moins à soi-même. Ça nous apporte plus que dans le passé. C’est plus léger, on a beaucoup plus de confiance en nos partenaires, beaucoup plus d’automatismes, on peut tenter. Beaucoup plus de travail les uns pour les autres. S’il y a des pertes de balle, ça râle beaucoup moins », a indiqué le Belge en conférence de presse au sujet du bon début de saison de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1.