Il n’aura suffi que d’un match et de quelques minutes pour que l’Olympique Lyonnais passe de la lumière au désespoir. Une déconvenue qui a confirmé le départ de Rudi Garcia, une éviction attendue depuis déjà plusieurs mois par les observateurs. Des frictions que Rudi Garcia attise lui même en fracassant Juninho à plusieurs reprises.

Débarqué par l’OL suite à ses résultats plutôt décevants, Rudi Garcia n’a pas tardé à réapparaître dans la presse pour faire le bilan d’une saison mitigée. Pourtant adepte de la langue de bois, l’ancien technicien ne mâche pas ses mots et tacle sévèrement Juninho.

« Cela s’est bien passé au début mais les choses ont commencé à se gâter sans que je ne m’en aperçoive. Après deux ou trois victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. J’ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n’était pas heureux. Il aurait préféré gagner mais avec ses joueurs. […] Il fait des choses dans mon dos, parle aux joueurs dans mon dos, laisse certains critiquer le coach comme Jean Lucas. Il a manqué d’objectivité et de traitement équitable. Quand Bruno a un peu moins joué, ça a été un souci (…) J’ai composé avec tout ça. Ça ne met pas de l’harmonie en interne, j’ai beaucoup soutenu Rayan, j’ai beaucoup parlé avec Houssem. Il fallait garder tout le monde concerné contrairement aux avis trop tranchés de Juni« , a-t-il regretté dans un entretien accordé à l’Equipe.

Des frictions en interne que Rudi Garcia confirme encore un peu plus pour l’émission Top of the Foot : « Je pense que l’OL était un club qui me correspondait mais 2 choses m’ont empêché de rester et de pérenniser mon travail : le départ de perdre Gérard Houiller, c’est la tragédie de mon passage à Lyon et aussi mes relations avec Juninho qui se sont détériorées au fil du temps. Quand Gérard nous a quitté tout a commencé à se dérégler, il manquait l’huile dans les rouages pour expliquer à Juninho quel était son travail. C’est normal il manque d’expérience, il est plein d’envie mais parfois cette envie est négative. Il sort de son cadre et vient marcher sur les platebandes du coach. »

Des déclarations fortes et choquantes qui s’attaquent ouvertement à Juninho, directeur sportif de l’OL.