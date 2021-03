Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie en 2019, Ismaël Bennacer était très proche de s’engager avec l’OL.

« On avait un accord avec la Fiorentina et je voulais qu’il signe à Florence, mais lui il voulait absolument retourner en France pour signer avec Lyon. Le club était en négociations très avancées avec lui », a indiqué son ancien président à Empoli a révélé dans une interview accordée à la radio RTV38. Avant de poursuivre : « Dans sa tête il voulait Lyon mais j’ai finalement réussi à le faire changer d’avis. Je lui ai dit que s’il ne signait pas à l’AC Milan, j’allais le retenir et il allait rester jouer avec nous en Serie A. Ça a finalement marché. »