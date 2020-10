Même avec des victoires, les critiques ne s’arrêtent pas sur les performances de l’OL.

L’Olympique Lyonnais vient d’enchaîner deux victoires en Ligue 1 et pourtant au niveau du jeu les critiques sont nombreuses. Par exemple, contre Monaco, Lyon s’est imposé 4-1 avec 34 % de possession de balle. Un chiffre qui a interpellé le consultant de la radio RMC, Rolland Courbis.

“Non, Lyon ne peut pas se contenter d’être une équipe de contres… Ça fait partie des possibilités de cette équipe-là. L’OL peut jouer à trois défenseurs centraux, mais il faut des latéraux centreurs et des tueurs devant le but. Le milieu est très technique. Aouar n’est pas parti, Depay non plus. Quand Lyon a le ballon, on peut s’attendre à mieux. L’OL a la possibilité de gagner avec un jeu de possession. L’effectif est taillé pour ça. Mais Lyon peut faire plusieurs choses : jouer le pressing, passer par les côtés, jouer en contres, construire des attaques placées… Avec cet effectif-là, Garcia peut faire ce qu’il veut. Mais Lyon ne doit pas devenir une équipe de contres”, a indiqué le consultant de RMC, Rolland Courbis.