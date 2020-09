L’Olympique Lyonnais connaît des débuts difficiles en Ligue 1. Actuels 12èmes du championnat français, les Lyonnais vont devoir se réveiller, comme le souligne Denis Balbir.

“Aujourd’hui, on est quasiment sûr qu’Aouar ou encore Depay partiront et qu’ils rapporteront de l’argent mais est-ce que cet argent pourra être réinvesti rapidement sur des joueurs prêts à venir à Lyon sans Coupe d’Europe à jouer ? Tout semble confus mais ce serait à mon sens une erreur de mettre la période actuelle de l’OL à 100% sur le dos de ce mercato bizarre.” a-t-il déclaré dans But Football Club.

“Bien sûr que les départs de ces dernières semaines ont handicapé l’OL mais ce n’est pas le seul souci. L’OL cherche à se retrouver une identité. Il va falloir qu’il y ait un déclic. Peut-il se produire sans qu’il y ait une logique dans la politique dirigeante ? (…) Après quatre journées de championnat, on ne va pas commencer à dire que Lyon doit jouer le maintien mais l’OL doit quand même se remettre la tête à l’endroit, c’est sûr“