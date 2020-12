Troisième du classement de Ligue 1 à deux points du PSG, l’Olympique Lyonnais peut viser le titre cette saison en cas de problème au PSG. Sans le dire, Houssem Aouar y pense.

« En étant à l’Olympique lyonnais, que ce soit un PSG rayonnant ou un peu moins qui est devant, on se doit de regarder le plus haut possible. On est l’un des plus grands clubs européens, donc on a les plus grands objectifs. Cette saison, on a ce manque en Ligue des champions, mais ça nous laisse un peu plus de jours de récupération, un peu plus de force pour le week-end. On veut aller le plus haut possible, essayer de tout remporter. La saison est très serrée, on peut le voir au classement », a indiqué le milieu de terrain de l’OL sur RMC.

Avant de poursuivre son analyse et son explication : « Ça va être une Ligue 1 pleine de suspense, ça nous donne encore plus de motivation (…) Je pense qu’on a trouvé un peu plus de régularité, notamment sur ces matchs un peu moins prestigieux où l’on avait tendance à laisser filer des points. Je ne sais pas ce qui manquait, mais on se parle beaucoup, on se motive énormément, il y a beaucoup d’intensité à l’entrainement, et forcément le week-end ça agit là-dessus. »