La défaite contre le Sporting Portugal (2-3), dimanche, n’inquiète pas plus que cela le milieu de terrain, Houssem Aouar.

« On est là pour travailler les principes dictés par le coach. Aujourd’hui, c’était difficile mais ces matchs sont faits pour ça. On a encore du travail avant le début de la saison. (…) On est tombé sur une très belle équipe. On sait qu’on a encore du travail et on sait quels points on doit améliorer. On a encore deux semaines pour progresser avant le début du championnat », a indiqué le joueur pour OLTV.