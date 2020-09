Capitaine et homme fort de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est plus que jamais sur le départ. Annoncé avec insistance au FC Barcelone, il ne devrait pas rester à Lyon mais cette idée ne satisfait pas son entraîneur, Rudi Garcia.

Rudi Garcia a évoqué le sujet du mercato sur Téléfoot La Chaîne : “Le départ de Memphis Depay ? Ça s’appelle de l’encre pour les stylos. Jusqu’au 5 octobre, dans tous les clubs qui ne sont pas en mesure de garder leurs meilleurs joueurs ou en raison de difficultés financières, j’ai peur qu’on soit obligé de vendre nos meilleurs joueurs. Pour les nôtres, on verra ce qui va se passer. Je fais confiance à mes dirigeants. Mais qui peut dire aujourd’hui que ce mercato sera comme les précédents ? (…) Je n’en sais rien. On ne sait pas. Les offres, pour l’instant, il n’y en a pas. (…) Le président gère. Il l’a bien expliqué. Ce qui est certain, c’est que Memphis est un top player.” Voir maintenant si le Barça arrive à dégraisser pour faire venir l’international néerlandais au mercato…