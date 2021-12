Le journaliste de « RMC », Frédéric Hermel est revenu sur la situation actuel de l’Olympique Lyonnais. Pour lui, les Gones sont malades et l’avenir s’annonce très délicat.

« Il y a quelque chose qui ne va pas très bien à l’OL. Le problème n’est pas que sportif. On sent qu’il y a un problème institutionnel. On sent surtout qu’il y a de gros problèmes avec les supporters. Il y a plusieurs incendies à l’OL. Jean-Michel Aulas n’est pas dans la meilleure période de sa vie de président de l’OL qui est absolument extraordinaire quoiqu’il arrive. Quoi qu’il arrive, son histoire avec l’OL est extraordinaire. C’est l’une des plus belles réussites du football français moderne. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. » A-t-il confié.

Avant de poursuivre : « Mais aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il y a des problèmes partout au club. Ce qui est terrible, c’est que l’omniprésence de Jean-Michel Aulas qui a pu être très bien à un moment est toujours là. Et l’OL est un club profondément malade, au niveau sportif et au niveau institutionnel. Et j’ai l’impression que l’on essaie de mettre tous les problèmes sur le dos de Peter Bosz. »