Bruno Guimaraes fait sensation à Lyon. Le Brésilien ne devrait d’ailleurs pas quitter le club…C’est en tout cas ce qu’il a fait entendre au micro de l’Équipe.

En effet, le milieu de terrain de 23 ans se sent bien à Lyon, et compte y rester, bien qu’il ait toujours rêvé de l’Angleterre.

« C’est une maison. J’ai déjà dit que je rêvais de jouer en Premier League mais ce n’est pas le moment. Je me sens chez moi à Lyon, je parle français… On peut rester ici longtemps, on a juste besoin de jouer la Ligue des Champions pour être en Seleçao. Et puis on veut gagner des trophées aussi, j’espère en gagner avec l’OL », a-t-il déclaré.