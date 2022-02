L’Olympique Lyonnais a signé un gros coup lors de ce mercato d’hiver, en cédant Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d’euros. En conférence de presse, le Président du club lyonnais Jean-Michel Aulas est revenu sur ce transfert, sans langue de bois.

« Quand la première demande est venue de Newcastle pour Bruno Guimaraes on a refusé, a raconté le patron de l’OL. On voulait des contreparties économiques et on n’était pas à l’origine ou demandeur du transfert. Les évènements nous ont imposés à réfléchir. Après la période du coronavirus, en tant qu’entrepreneur, cela n’aurait pas été bien de ne pas écouter cette proposition. (…) Le sportif doit être accompagné par l’économique et le stratégique. J’ai bien vécu ce mercato qui était très difficile compte tenu de la rigueur des échanges. C’était parfois difficile à supporter sur le plan humain en raison des critiques mais je suis satisfait du travail effectué. »