Ancien lyonnais Sydney Govou a commenté la belle victoire olympienne 4-1 face à Monaco ce week-end.

Il trouve que le succès est encourageant pour la suite de la saison. “Cette victoire contre Monaco est encourageante. Il n’y a pas eu de réelle maîtrise, beaucoup de réussite, mais on ne gagne pas 4-1 par hasard non plus. Clairement, Memphis est le leader offensif de l’équipe. J’ai été critique avec lui, mais là, il a enfilé le costume du leader technique, ça ne fait aucun doute quand on observe son attitude, son activité.

Il joue en pointe, j’étais sceptique, mais dans cette animation, avec deux joueurs de couloir généreux comme Kadewere et Toko Ekambi, dans l’occupation du terrain, il y a de la complémentarité”, a lâché l’ancien ailier dans les colonnes du Progrès.