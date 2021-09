Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Sidney Govou évoque la saison lyonnaise et semble retrouver l’espoir après le match et la victoire 3 buts à 1 face à Strasbourg ce dimanche.

Le consultant a vue de belles choses et il pense même que les joueurs arrivés au mercato peuvent apporter, notamment Xherdhan Shaqiri qui participé à son tout premier match sous le maillot lyonnais ce week-end. « Le match n’a pas été parfait, mais dans l’intention, l’envie, surtout en deuxième mi-temps, on a vu des choses qu’on n’avait pas vues depuis un certain temps. Le coach va pouvoir travailler sur cette base. Je ne savais pas quel niveau avait Shaqiri. On pensait avoir un joueur de percussion, on a vu un vrai passeur, qui joue de façon instinctive, ce qui manquait à l’OL depuis très longtemps. Shaqiri n’a pas fait un match exceptionnel, mais il est capable de trouver des joueurs que personne ne voit. C’est aux autres de s’adapter à ça, » a estimé l’ancien ailier dans les colonnes du « Progrès. »