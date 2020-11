Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur Rudi Garcia pourrait ne pas prolonger avec les Gones.

Pourtant, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais peut compter sur le soutien de Gérard Houllier. Le conseiller du président Jean-Michel Aulas est largement favorable à une prolongation de contrat de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Sans résultat depuis son arrivée à Lyon, Rudi Garcia pourrait apparaître une nouvelle fois comme un choix par défaut.

« Il y a eu un début de saison difficile, maintenant ça va beaucoup mieux et il faut que ça continue, c’est tout. J’apprécie beaucoup le professionnel, l’entraîneur et l’homme aussi. Si je le garderais ? (rire) Ce n’est pas moi qui décide. Il y a aussi tout un collectif. Il y a le président, il y a surtout le directeur sportif Juninho et le directeur du football Vincent Ponsot. C’est plutôt à eux de décider. Un conseiller n’est que conseiller, pas décideur », a indiqué l’ancien de Liverpool sur Téléfoot.