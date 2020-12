Memphis Depay se rapproche d’un départ de l’Olympique Lyonnais pendant le mercato d’hiver. Le joueur possède plusieurs ouvertures pour poursuivre sa carrière dont la Juventus Turin. Grégory Schneider, consultant L’Equipe, annonce déjà son départ…

« Oui, c’est une mission impossible pour Lyon de garder Depay, surtout si c’est la Juventus. Depay est en fin de contrat en juin. L’OL peut donc récupérer un petit sous. Lyon a un effectif pléthorique. Aulas peut être tenté par ce transfert. Depuis qu’il est à Lyon, Depay a souvent laissé entendre que Lyon était un club pas tout à fait à sa mesure. Il voit plus grand. Et la Juve semblerait l’étage du dessus. C’est ni trop compliqué, ni trop facile. Memphis se voit dans un grand club comme la Juve, avec Cristiano Ronaldo, depuis qu’il est arrivé à Lyon en 2017. Donc entre la volonté du joueur et la situation de l’OL en cette période de crise, ce transfert de Depay à Turin pourrait être une bonne chose », a indiqué le consultant sur le plateau de la Chaîne L’Equipe.