Avant le match face à Reims ce week-end en Ligue 1, Rudi Garcia parle de la rencontre et compte bien enchaîner avec une nouvelle victoire en championnat.

En conférence de presse, le technicien rhodanien a évoqué cette rencontre et encourage ses hommes à prendre les trois points à domicile.

« Comment joueur mieux techniquement que contre Angers ? En jouant sur bon terrain déjà. On doit être capable d’avoir moins de déchet technique mais on devrait aussi moins glisser… On aura déjà un très bon terrain dimanche mais Reims est une équipe difficile à manier, meilleure à l’extérieur. Si on doit marquer en attaque placée ou dans une situation d’attaque rapide, on le fera aussi. Ce qui m’a plus dans le dernier match, c’est l’implication sur le plan offensif et défensif des entrants. (…) Ce qui est important, c’est de continuer à gagner, 16 points sur 18, ce serait beaucoup mieux que 13 sur 15. Et à force, certaines équipes vont lâcher un peu et quand le classement sera vraiment à jour, il faudra être dans les trois premiers. » Coup d’envoi dimanche à 13 heures.