A l’aube de la réception du redoutable RC Lens au Groupama Stadium de l’OL ce soir à 21h, rencontre comptant pour la 18e journée de Ligue 1, Rudi Garcia, le coach des Gones, s’est montré confiant quant à sa situation dans le club alors que son contrat expire à grands pas.

Leader du championnat de Ligue 1 et auteur d’un excellent début de saison, l’Olympique Lyonnais emmené par Rudi Garcia pratique un football de grande qualité et sans complexe. En témoigne leur plus gros fait d’arme, jusqu’à présent, avec cette probante victoire au Parc contre le PSG fin 2020. Grâce à ses choix tactiques payants et sa vision du foot, Rudi Garcia a contribué directement à cette réussite.

Alors que la fin de son contrat se fait de plus en plus pressante – en juin 2021 précisément – le technicien français semble imperturbable, conscient du soutien de poids de son président Jean-Michel Aulas. Pour le journal régional Le Progrès, le coach lyonnais a fait preuve de sérénité. « J’ai laissé le président se reposer. Je l’ai encore eu hier, il est revenu de vacances. Tout va bien, on est très ambitieux. On veut retrouver la Ligue des champions. Les joueurs savent que le staff est très ambitieux et fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions. Le staff veut retrouver la Ligue des champions comme les joueurs. Donc il n’y a pas de raison que les joueurs ne suivent pas, quand bien même rien ne soit réglé à la 38e journée. On veut réussir. On aura le temps de régler les choses. Quand un coach est en fin de contrat, s’il y a un manque d’adhésion, là, ça peut être un problème. Mais nous, on est à l’abri de ça. »

L’entame de saison poussive et le manque de spectacle proposé, principaux constats négatifs de la rentrée lyonnaise dans cet exercice 2020-2021, ne sont que de lointains souvenirs. Avec un bilan de 34 buts et des joueurs en grande forme, l’OL se place comme la deuxième plus grosse attaque du championnat, juste derrière le PSG. Ajoutez à cela une invincibilité dans l’Hexagone depuis pratiquement 6 mois (9 victoires, 5 nuls) et une épopée fantastique lors de la précédente Ligue des Champions et vous obtenez une équipe littéralement sur un nuage.

« On commence à avoir de la bouteille. Il ne faut pas être trop inquiet. C’est un métier de plus en plus difficile. Et moi qui suis resté au repos neuf mois entre Rome et Marseille, et un peu après Marseille, alors que je pensais que ça allait durer plus longtemps, franchement, ça ne fait pas de mal d’avoir des périodes de repos… Les pages de calendrier tournent, les cheveux deviennent de plus en plus gris et, du coup, ce n’est pas si mal que ça d’avoir des moments pour se ressourcer. On verra. S’il faut se ressourcer, on se ressourcera, et si ça continue, ce sera super. »

Dans l’œil du cyclone lors de son arrivée à Lyon en octobre 2019 à cause de son passif marseillais, Rudi Garcia a mis tout le monde d’accord en à peine plus d’un an.