L’Olympique Lyonnais a concédé ce dimanche soir un match nul face à Lorient. Un échec pour Rudi Garcia, qui ne se cherche pas d’excuse pour autant. L’entraîneur de l’OL a laissé parler sa colère.

“On ne peut pas se contenter de ce point. On n’a pas fait un bon match. La première période a été insignifiante, je la prends pour moi. Je me suis trompé de composition d’équipe et de système. Par contre, en deuxième, on n’a pas fait mieux que 1-1. On a fait une erreur sur le but qu’on encaisse. On a fait trop peu. C’est le latéral droit qui marque. Dans les relations, dans l’investissement individuel pour le collectif, ce que je souligne fortement cet an-ci, c’est trop peu. C’est encore deux points de perdus. C’est encore un départ diesel qui ne me convient pas du tout”, a expliqué Rudi Garcia.

L’Olympique Lyonnais doit vite se reprendre. Les joueurs de Garcia joueront contre l’Olympique de Marseille ce dimanche 4 octobre.