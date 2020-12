L’Olympique Lyonnais s’est imposé ce samedi soir face à Metz (1-3), les joueurs de Rudi Garcia font le plein de confiance. Et ils en auront besoin ! En effet, les Lyonnais se rendront le week-end prochain au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain.

« Avec cette victoire, on va pouvoir aller au Parc avec un peu plus d’ambition. Le PSG est au-dessus de tout le monde, quand ils jouent à 100%. Ils ont un gros match à jouer mardi et une qualification à obtenir en Ligue des champions. On a des choses à faire valoir et on le fera. On ne viendra pas en victime expiatoire. Même si on sait que le PSG est supérieur quand il est à 100%.On va bien étudier ce qui pourrait se passer au PSG d’ici dimanche prochain,. Le plus important, c’est d’avoir toutes nos forces. Malheureusement, on a perdu Cherki. On va tout faire pour préserver les quatre autres attaquants. On a aura besoin de tout le monde pour faire un résultat à Paris » a-t-il ainsi indiqué au micro de Telefoot.